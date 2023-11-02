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Alstom signe une extension de huit ans de son contrat de service avec Crosscountry
information fournie par Reuters02/11/2023 à 08:48

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM SIGNE UNE EXTENSION DE HUIT ANS DE SON CONTRAT DE SERVICE AVEC CROSSCOUNTRY AU ROYAUME-UNI POUR UN MONTANT D'ENVIRON 950 MILLIONS D'EUROS

* ALSTOM CONTINUERA D'ASSURER LA MAINTENANCE, LA RÉVISION, L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES VOYAGER ET SUPER VOYAGER DE CROSSCOUNTRY JUSQU'EN 2031

* LE CONTRAT PRÉVOIT LA MISE EN ŒUVRE D'INNOVATIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN VUE D'ASSURER DE NOMBREUSES ANNÉES DE SERVICE SUPPLÉMENTAIRES

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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