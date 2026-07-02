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Alstom signe une commande de locomotives de 800 MEUR
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 08:34

Alstom a décroché une commande de matériel roulant pour environ 800 millions d'euros dans la région AMECA (Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale), portant sur des locomotives.

L'identité du client n'a pas été révélée. Le spécialiste des équipements ferroviaires précise, dans son bref communiqué, que cette commande a été enregistrée au premier trimestre de l'exercice fiscal 2026/2027, qui a débuté le 1er avril dernier.

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