Alstom signe une commande de locomotives de 800 MEUR

Alstom a décroché une commande de matériel roulant pour environ 800 millions d'euros dans la région AMECA (Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale), portant sur des locomotives.

L'identité du client n'a pas été révélée. Le spécialiste des équipements ferroviaires précise, dans son bref communiqué, que cette commande a été enregistrée au premier trimestre de l'exercice fiscal 2026/2027, qui a débuté le 1er avril dernier.