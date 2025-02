Alstom: signe un contrat de plus de 25 M$ avec NJ Transit information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 15:36









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat avec NJ Transit pour la révision de 209 camions Multilevel II.



Les travaux de révision seront effectués dans les installations d'Alstom à Kanona, dans l'État de New York. Le nouveau contrat est évalué à plus de 25 millions de dollars américains.



'Les employés d'Alstom reconstruiront ou remplaceront les composants du camion selon les spécifications du fabricant d'équipement d'origine, ce qui permettra de restaurer les performances, la sécurité et l'expérience des passagers' indique le groupe.



' Cette initiative souligne notre engagement à maintenir les normes les plus élevées pour nos produits pour nos clients tout au long de leur cycle de vie. ' a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Americas.





