Alstom: signe un contrat de maintenance au Chili

(CercleFinance.com) - Alstom et EFE Trenes de Chile ont signé un contrat de maintenance pour les systèmes de signalisation ferroviaire de la ligne de banlieue Santiago. Cette ligne s'étend sur 23 kilomètres.



Le nouveau contrat comprend également la maintenance du centre de contrôle du système et prévoit une option de prolongation de cinq ans.



Ce partenariat vise à réduire davantage les interruptions de service potentielles et à améliorer l'expérience des passagers.



' Le renouvellement de l'accord avec Alstom nous permet de nous appuyer sur une technologie de pointe et un partenaire stratégique ayant une connaissance approfondie de l'exploitation, ce qui se traduit par moins d'interruptions et une expérience meilleure, plus sûre et plus fluide pour nos passagers ', a déclaré Daniel Padilla, responsable de l'ingénierie de maintenance chez EFE Trenes de Chile.





