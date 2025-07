Où stocker les déchets nucléaires les plus dangereux du pays pour le siècle à venir? Le projet Cigéo passe une nouvelle étape à Bure

Le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique) vise à mettre sous cloche les déchets radioactifs de haute activité et moyenne activité à vie longue, dans les entrailles d'un territoire entre Meuse et Haute-Marne.

Basé sur le principe du stockage géologique profond, Cigéo permettrait de confiner environ 83000m3 de déchets radioactifs à vie longue pour plusieurs centaines de milliers d’années ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Comment traiter les déchets les plus sensibles de l'activité nucléaire française? L'évaluation de la résistance du site de Cigéo à Bure (Meuse), où doivent être enfouis les déchets radioactifs les plus dangereux, est jugée "satisfaisante" mais doit encore être approfondie, selon deux avis d'expertise publiés mardi 8 juillet. Ces publications contituent une nouvelle étape pour l'instruction de l'autorisation de ce projet hors norme, imaginé pour une durée d'exploitation supérieure à 100 ans, jusqu'au très lointain horizon du siècle prochain, vers 2150.

Lancé en 1991, le projet Cigéo, contesté par des écologistes et des associations locales, doit accueillir dans des tunnels des déchets des centrales nucléaires devant rester hautement radioactifs pendant plusieurs centaines de milliers d'années. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) a présenté son 3e rapport d'expertise au groupe permanent d'experts pour les déchets (groupe d'experts externes pluraliste et indépendant), qui a émis les 25 et 26 juin ses recommandations sur la sûreté à long terme de Cigéo après la fermeture, et a formulé son avis général sur le dossier, selon une note d'information.

Il s'agit de la 3e et dernière phase de l’instruction technique du dossier de demande d'autorisation du projet, déposée début 2023 par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Le groupe permanent d'experts dont les conclusions rejoignent celles de la direction de l'expertise de l'ASNR estime que "la démonstration de sûreté de Cigéo après sa fermeture est satisfaisante" à son stade de développement "compte tenu des engagements pris par l'Andra et sous réserve de la prise en compte des observations faites dans le présent avis".

Mise en service espérée d'ici une décennie

Situé à près de 500 mètres de profondeur, le système de stockage permet un confinement par l'argile, exploitant la barrière géologique d'une couche de roche dure argileuse de 140 mètres d'épaisseur. Le dispositif présente ainsi, selon les autorités, une "bonne capacité globale de confinement et est robuste vis-à-vis de l’ensemble des risques et incertitudes considérés" en phase d'après-fermeture, ont indiqué dans des termes similaires le groupe permanent d'experts et la direction de l'expertise de l'ASNR en référence aux scenarios d'évolution du stockage.

La démonstration de sûreté de Cigéo doit désormais "être complétée et consolidée" sur différents aspects techniques tels que les propriétés de la roche hote, la sûreté des alvéoles de stockage vis-à-vis de risques d'explosion et d'incendie et la performance des dispositifs de fermeture des galeries. Il faudra encore un avis de synthèse de l'ASNR, attendu pour mi-novembre, avant le décret autorisant la construction du site, prévu vers fin 2027-début 2028, pour une mise en service espérée à l'horizon 2035. D'ores et déjà, au terme de ce travail technique, l'ASNR affirme avoir "une vue d'ensemble du dossier en vue de sa mise à l'enquête publique" prévue d'ici fin 2026, a déclaré à l'AFP Pierre Bois, directeur général adjoint de l'autorité.