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Alstom signe 2 nouveaux contrats de services en Europe pour un montant total d’environ €760 mlns
information fournie par Reuters 23/12/2024 à 17:47

Alstom SA ALSO.PA :

* SIGNE DEUX NOUVEAUX CONTRATS DE SERVICES EN EUROPE POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 760 MILLIONS D'EUROS

* 2 NOUVELLES COMMANDES DE 2 CLIENTS EUROPÉENS, DONT L'IDENTITÉ N'EST PAS DIVULGUÉE, POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 760 MLNS D'EUROS, AU COURS DE DÉCEMBRE 2024

* LA PREMIÈRE COMMANDE D'UNE VALEUR APPROXIMATIVE DE 500 MLNS D'EUROS

* LA PREMIÈRE COMMANDE COMPREND LA FOURNITURE DE MATÉRIAUX ET DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR DES FLOTTES DE MATÉRIELS ROULANTS D'ALSTOM AU COURS DES 23 PROCHAINES ANNÉES

* ALSTOM - LA DEUXIÈME COMMANDE D'UNE VALEUR APPROXIMATIVE DE 260 MLNS D'EUROS

* LA DEUXIÈME COMMANDE POUR UNE PRESTATION EXHAUSTIVE DE SERVICES DE MAINTENANCE POUR 9 ANS SUR UNE FLOTTE DE TRAINS RÉGIONAUX, COMPRENANT LA MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU ET LA RÉVISION À MI-VIE

Texte original Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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