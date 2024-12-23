Alstom signe 2 nouveaux contrats de services en Europe pour un montant total d’environ €760 mlns

Alstom SA ALSO.PA :
* SIGNE DEUX NOUVEAUX CONTRATS DE SERVICES EN EUROPE POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 760 MILLIONS D'EUROS
* 2 NOUVELLES COMMANDES DE 2 CLIENTS EUROPÉENS, DONT L'IDENTITÉ N'EST PAS DIVULGUÉE, POUR UN MONTANT TOTAL D'ENVIRON 760 MLNS D'EUROS, AU COURS DE DÉCEMBRE 2024
* LA PREMIÈRE COMMANDE D'UNE VALEUR APPROXIMATIVE DE 500 MLNS D'EUROS
* LA PREMIÈRE COMMANDE COMPREND LA FOURNITURE DE MATÉRIAUX ET DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR DES FLOTTES DE MATÉRIELS ROULANTS D'ALSTOM AU COURS DES 23 PROCHAINES ANNÉES
* ALSTOM - LA DEUXIÈME COMMANDE D'UNE VALEUR APPROXIMATIVE DE 260 MLNS D'EUROS
* LA DEUXIÈME COMMANDE POUR UNE PRESTATION EXHAUSTIVE DE SERVICES DE MAINTENANCE POUR 9 ANS SUR UNE FLOTTE DE TRAINS RÉGIONAUX, COMPRENANT LA MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU ET LA RÉVISION À MI-VIE
Texte original Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer