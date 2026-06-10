Alstom réussit sa première émission d'obligations vertes européennes et hybrides de 700 millions d'euros

Alstom a réalisé avec succès hier une première émission d'obligations vertes européennes, perpétuelles et super-subordonnées (ou "hybrides") pour un montant nominal de 700 millions d'euros, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes (EMTN) de 1,5 MdEUR, publié le 3 juin 2026 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ces obligations portent un coupon à taux fixe de 5,25% par an pendant les 5,25 premières années avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite. Elles constituent des titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée de l'émetteur. Moody's a attribué à ces obligations un contenu en fonds propres de 50% ainsi qu'une notation Ba2, soit deux crans en dessous de la notation long terme Baa3 d'Alstom.

La première émission verte a été sursouscrite plusieurs fois, reflétant une forte demande en provenance de différentes zones géographiques et catégories d'investisseurs, et contribuant à une plus grande diversification de la base d'investisseurs.

Un montant équivalent à la transaction sera alloué au financement et refinancement en totalité des actifs et dépenses décrits dans notre Fiche d'information sur les Obligations Vertes Européennes, disponible sur le site d'Alstom et revue par Moody's, conformément au règlement " "EuGB" (émission d'obligations vertes européennes).

L'obligation de 700 MEUR arrivant à échéance en octobre 2026 devrait être remboursée à maturité.

Avec cette première émission d'obligations vertes européennes, Alstom réaffirme son engagement en faveur du maintien de sa notation Investment Grade, tout en poursuivant son objectif d'accélérer la transition vers une mobilité bas carbone et de créer de la valeur durable à travers ses opérations et ses solutions.