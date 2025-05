Alstom: retour à un RNPG positif en 2024-25 information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Alstom publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 149 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, contre -309 millions en 2023-24, et un résultat d'exploitation ajusté en hausse de 18% à près de 1,18 milliard, soit une marge de 6,4%.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,9% (+6,6% en organique) à 18,5 milliards d'euros et ses commandes se sont accrues de 4,7% (+4,4% en organique) à 19,8 milliards, portant son carnet de commandes à 95 milliards.



S'il revendique un cash-flow libre de 502 millions d'euros engrangé sur l'exercice, l'équipementier de transport précise que son conseil d'administration a proposé qu'aucun dividende ne soit versé au titre de l'exercice écoulé.



Pour l'exercice 2025-26, Alstom vise notamment un ratio 'commandes sur chiffre d'affaires' au-dessus de un, une croissance organique du chiffre d'affaires entre 3 et 5%, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée d'environ 7%.





