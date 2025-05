Unibail-Rodamco-Westfield prévoit une croissance de sa rentabilité autour de 6% par an jusqu'en 2028

Le géant français des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé mercredi prévoir une croissance annuelle de son excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité opérationnelle, de 5,80% à 6,60% jusqu'en 2028.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe, coté à Paris, présente mercredi et jeudi sa nouvelle feuille de route pour la période 2025 à 2028 aux investisseurs, après quatre années centrées sur les cessions d'actifs et le retour à des taux d'endettement moins élevés.

Cette feuille de route est axée sur "trois leviers de croissance: la croissance organique (des revenus des activités déjà détenues, NDLR), les nouveaux revenus et la création de valeur sur notre portefeuille d'actifs et de fonciers", a détaillé Jean-Marie Tritant, président du directoire d'URW, lors d'une conférence téléphonique.

La progression de la rentabilité sera portée par une croissance des revenus locatifs nets de 2,60 à 3,30 points de pourcentage, en plus de l'indexation des loyers sur l'inflation.

Une partie de cette hausse serait issue de l'augmentation des revenus nets du "retail media", qui désigne les activités de publicité et marketing au sein des centres commerciaux via notamment des partenariats commerciaux et qui devraient bondir de 56% par rapport à 2024, pour atteindre 180 millions d'euros en 2028.

Pour faire décoller ce pan d'activité, URW compte que les "Gen Z", les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, qui "achètent beaucoup en magasin - ils représentent 31% de notre clientèle-", sont "totalement digitaux" et contribuent à "positionner nos centres comme des destinations" en partageant leur expérience en ligne, explique à l'AFP Jean-Marie Tritant.

Les projets d'investissements futurs se concentrent sur les actifs déjà détenus, avec des opérations d'extension ou de densification de centres commerciaux.

URW anticipe que les revenus issus de la location de bureaux et de l'exploitation de centres de congrès et d'exposition progressent aussi, et compte profiter "du potentiel de croissance du marché des congrès et expositions évalué à 11,6% par an au niveau mondial entre 2023 et 2032", a assuré Jean-Marie Tritant.

URW prévoit que sa dette nette représente huit fois son excédent brut d'exploitation en 2028, contre 15,8 fois en 2020.

Le groupe compte choyer ses actionnaires en leur distribuant "au moins 3,1 milliards d'euros" au titre des bénéfices des années 2025 à 2028. L'objectif de l'entreprise est de distribuer 60% à 70% de son bénéfice à ses actionnaires à partir de 2027.