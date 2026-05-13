Alstom: résultat d'exploitation annuel stable, les difficultés d'exécution occultent les commandes

par Dimitri Rhodes et Matthieu Huchet

Alstom ALSO.PA a fait état mercredi d'un résultat d'exploitation ajusté annuel globalement stable sur un an, les difficultés d'exécution rencontrées par le fabricant du TGV sur certains contrats de matériel roulant ayant terni une performance commerciale qualifiée de "record" par le groupe.

Le résultat d'exploitation ajusté est ressorti à 1,17 milliard d'euros, après 1,18 milliard il y a un an, pour une marge d'exploitation ajustée de 6,1%, en baisse de 30 points de base sur un an.

"Notre priorité est d'améliorer la qualité d'exécution, notamment par un pilotage opérationnel quotidien plus rigoureux, un renforcement de la discipline de planification et une meilleure coordination entre l'ingénierie, la chaîne d'approvisionnement et la production", a déclaré dans un communiqué Martin Sion, directeur général, qui a pris la tête d'Alstom début avril.

Alstom a renoncé le mois dernier à son objectif de cash-flow libre cumulé sur les trois années à 2026/27 et de marge d'exploitation ajustée à la même échéance, avec notamment la progression plus lente que prévu de certains grands projets, ce qui a entraîné un plongeon de 30% de l'action au lendemain de l'annonce.

Dans un appel avec des journalistes, le directeur financier Bernard Delpit a exclu mercredi le recours à une augmentation de capital, ce que certains traders anticipaient après le retrait des prévisions.

"Nos chiffres, qu'on va qualifier de métriques de crédit, donc ce que regarde l'agence de notation Moody's, sont complètement en ligne pour l'année 26 et avec nos prévisions et nos annonces pour 27 avec les attentes de l'agence", a déclaré Bernard Delpit.

Alstom, qui mise sur une absence d'impact supplémentaire de la situation au Moyen-Orient sur ses activités, a confirmé ses perspectives pour 2026/2027 telles qu'annoncées le mois dernier.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Dimitri Rhodes, édité par Augustin Turpin)