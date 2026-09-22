Alstom renforce son partenariat à long terme avec les chemins de fers saoudiens

Alstom SA ALSO.PA :
* RENFORCE SON PARTENARIAT À LONG TERME AVEC LES CHEMINS DE FERS SAOUDIENS
* CONTRAT DE CINQ ANS D’UNE VALEUR DE 22 MILLIONS D’EUROS AVEC LES CHEMINS DE FER SAOUDIENS (SAR) POUR SOUTENIR LA FIABILITÉ ET LES PERFORMANCES DE LA FLOTTE FERROVIAIRE "NORTH FREIGHT"
* CETTE COMMANDE SERA COMPTABILISÉE AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2026/27
* FOURNIRA DES SERVICES DE MAINTENANCE DESTINÉS À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES EMBARQUÉS
Texte original https://tinyurl.com/4jhf9ncd
Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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