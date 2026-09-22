 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom renforce son partenariat à long terme avec les chemins de fers saoudiens
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 15:39
Ajouter Boursorama à vos sources

Alstom SA ALSO.PA :

* RENFORCE SON PARTENARIAT À LONG TERME AVEC LES CHEMINS DE FERS SAOUDIENS

* CONTRAT DE CINQ ANS D’UNE VALEUR DE 22 MILLIONS D’EUROS AVEC LES CHEMINS DE FER SAOUDIENS (SAR) POUR SOUTENIR LA FIABILITÉ ET LES PERFORMANCES DE LA FLOTTE FERROVIAIRE "NORTH FREIGHT"

* CETTE COMMANDE SERA COMPTABILISÉE AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2026/27

* FOURNIRA DES SERVICES DE MAINTENANCE DESTINÉS À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES EMBARQUÉS

Texte original https://tinyurl.com/4jhf9ncd

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
15,1650 EUR Euronext Paris +1,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,87 -0,15%
HAFFNER ENERGY
0,632 +19,70%
CAC 40
8 157,65 +0,23%
2CRSI
29,36 +2,80%
SOITEC
152,1 -1,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank