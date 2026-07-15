Alstom renforce sa présence au Brésil avec un nouveau contrat ferroviaire

Le groupe a été retenu par la Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pour déployer le système de signalisation de la nouvelle gare de triage de Mauá Norte, dans la région métropolitaine de São Paulo.

Le contrat prévoit la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service d'un système de signalisation ferroviaire de dernière génération, conforme aux plus hauts standards internationaux de sécurité (SIL 4). Il comprend également des équipements de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de télécommunications et de radiocommunication dédiés à l'exploitation ferroviaire.

Implantée entre les gares de Mauá et de Capuava, sur la ligne 10-Turquoise, la nouvelle gare de triage dispose de six voies destinées aux manoeuvres, à la formation des trains et au stationnement des rames hors exploitation. Réalisé sur une période de 18 mois, le projet permettra de renforcer la sécurité des circulations, d'améliorer la gestion des mouvements de trains grâce à une supervision en temps réel de l'occupation des voies et d'optimiser les performances opérationnelles de l'infrastructure.

A terme, cette modernisation doit contribuer à une exploitation plus fiable du réseau, en limitant les perturbations et en améliorant la régularité du service pour les voyageurs.