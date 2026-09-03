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Alstom remporte un contrat de C$4,7 mds auprès de VIA Rail Canada
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 18:22
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Alstom ALSO.PA a annoncé jeudi avoir remporté un contrat de 4,7 milliards de dollars canadiens (environ 3 milliards d’euros) pour le renouvellement de la flotte de trains longue distance de VIA Rail Canada.

Alstom fabriquera 313 nouvelles voitures de passagers pour VIA Rail Canada et fournira un soutien technique à long terme ainsi que des pièces de rechange, précise un communiqué du groupe français.

La livraison des 313 voitures de passagers Adessia représente 4 milliards de dollars canadiens tandis que le contrat de soutien technique et d’approvisionnement en pièces de rechange, d’une durée de 15 ans, est évalué à près de 700 millions de dollars canadiens.

(Rédigé par Etienne Breban)

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