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Alstom remporte des contrats de maintenance et de rénovation en Écosse
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 08:20

Alstom indique avoir remporté des contrats de maintenance et de rénovation de trains d'une valeur totale de 330 MGBP (soit 380 MEUR) pour ScotRail Trains et Beacon en Écosse.

Le contrat à long terme avec ScotRail couvre l'exploitation, le support de maintenance et la modernisation de sa flotte de classe 222. D'une valeur d'environ 250 MGBP, il court jusqu'en mars 2036, avec une option d'extension jusqu'en mars 2042.

Il prévoit la fourniture d'une assistance technique et de pièces de rechange pour 22 trains à cinq voitures, ainsi qu'un vaste programme de rénovation et de modernisation destiné à renforcer la fiabilité, le confort à bord et les systèmes embarqués.

Dans le cadre de ce vaste programme de rénovation, Alstom réalisera une rénovation intégrale de l'intérieur et de l'extérieur, dans le cadre d'un contrat de rénovation conclu avec Beacon et représentant un montant d'environ 80 MGBP.

Ce contrat comprend de nouveaux sièges, tables, moquettes, éclairage LED et cabines de conduite modernisées, ainsi que la rénovation des toilettes et des travaux de réaménagement visant à optimiser les espaces pour les bagages, les vélos et l'accessibilité.

Le programme comprend également d'importantes mises à niveau des systèmes embarqués, avec par exemple de nouveaux systèmes d'information des passagers, de la vidéosurveillance et des mesures de cybersécurité renforcées.

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