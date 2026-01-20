 Aller au contenu principal
Alstom reconduit ses objectifs annuels après un troisième trimestre robuste
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 18:18

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/26 (du 1er octobre au 31 décembre 2025), Alstom a plus que doublé le montant de ses commandes sur un an pour atteindre 9,6 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires est en hausse de 2,6 %, à 4,8 MdsEUR. Après prise en compte des effets défavorables de change, la croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à 5,9 % sur ce trimestre. Le volume de commandes sur neuf mois atteint ainsi 20 MdsEUR ( 34,2% en organique) et le chiffre d'affaires 13,9 MdsEUR ( 7,2% en organique).

Le carnet de commandes au 31 décembre 2025 a atteint 100,3 MdsEUR.

Suite à cette publication trimestrielle, Alstom a maintenu ses perspectives pour cet exercice fiscal et ses ambitions à moyen terme.

Le groupe indique viser un ratio commandes/chiffre d'affaires supérieur à 1 (notamment dans le Matériel roulant), une croissance organique du CA au-delà de 5%, une marge d'exploitation ajustée autour de 7% et un free cash-flow compris entre 200 et 400 MEUR.

En outre, sur les trois années allant de l'exercice 2024/25 à l'exercice 2026/27, Alstom prévoit de générer au moins 1,5 MdEUR de cash-flow libre, le besoin en fonds de roulement lié aux contrats étant un facteur défavorable sur cette période.

Valeurs associées

ALSTOM
26,270 EUR Euronext Paris -2,20%
