Alstom reçoit une commande pour 30 trains Avelia Horizon
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:26
Les premières livraisons dans le cadre de cette commande sont attendues en 2031. Cette commande porte sur la version quadri-tension de ce train à très grande vitesse répondant aux besoins de circulation européenne.
Ces rames internationales circuleront en effet sous la bannière Eurostar en Allemagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (jusqu'à Londres) via le tunnel sous la Manche, une première pour un train à grande vitesse à deux niveaux.
Cette troisième levée de tranche optionnelle du contrat cadre entre SNCF Voyageurs et Alstom, complète les 115 trains déjà commandés par SNCF Voyageurs, dont 100 destinés à l'exploitation commerciale en France et 15 en Europe.
