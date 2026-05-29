information fournie par Reuters • 29/05/2026 à 11:29

Alstom reçoit l'autorisation de mise sur le marché de l'ERA Pour Le TGV‑M

Alstom SA ALSO.PA :

* AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DÉLIVRÉE PAR L'ERA POUR LE TGV-M

* ACCUEIL DES PREMIERS VOYAGEURS EN SERVICE COMMERCIAL À BORD DES NOUVEAUX TGV INOUI À LA RENTRÉE DÉBUT SEPTEMBRE

Texte original tinyurl.com/ncz2knes Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)