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Alstom reçoit l'autorisation de mise sur le marché de l'ERA Pour Le TGV‑M
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 11:29

Alstom SA ALSO.PA :

* AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DÉLIVRÉE PAR L'ERA POUR LE TGV-M

* ACCUEIL DES PREMIERS VOYAGEURS EN SERVICE COMMERCIAL À BORD DES NOUVEAUX TGV INOUI À LA RENTRÉE DÉBUT SEPTEMBRE

Texte original tinyurl.com/ncz2knes Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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