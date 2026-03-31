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Alstom : puissant rebond sur la MM200 vers 23E
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 11:38

Alstom matérialise un puissant rebond sur la MM200 qui gravite vers 23E (et 23,15 précisément): le titre revient pratiquement au contact de la résistance des 24,6E et pourrait rallier la MM100 qui gravite vers 25,25E dans la foulée.

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