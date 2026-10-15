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Alstom prolonge un contrat de près de 950 millions d'euros au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 18:01

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Alstom a annoncé la prolongation pour quinze ans de son contrat de maintenance avec l'opérateur ferroviaire britannique Greater Anglia, pour un montant d'environ 800 millions de livres sterling, soit près de 947 millions d'euros.

Cet accord porte sur l'entretien de 133 rames électriques Aventra de classe 720, utilisées sur les lignes régionales et de banlieue. Il couvre notamment les opérations de maintenance, les réparations, la fourniture de pièces détachées et l'amélioration de la fiabilité des trains.

Assuré depuis le dépôt de Seven Kings, ce contrat permettra de pérenniser une centaine d'emplois et confortera la position d'Alstom sur le marché britannique des services ferroviaires, dans un contexte de réorganisation du secteur autour de Great British Railways.

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