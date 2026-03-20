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Alstom prolonge un contrat d'exploitation-maintenance à Toronto
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 09:00

Alstom indique avoir renouvelé pour cinq ans son contrat avec Metrolinx, l'agence publique de transport de l'Ontario, pour poursuivre l'exploitation et la maintenance des flottes GO Transit et UP Express à Toronto, au Canada.

Ce nouveau contrat, d'une valeur approximative de 800 MEUR (1,3 MdCAD), sera en vigueur jusqu'en 2031 et renforce ainsi le partenariat de longue date entre l'équipementier de transport et Metrolinx.

Alstom continuera d'assurer les services d'exploitation et de maintenance pour GO Transit, le réseau régional desservant la région du centre-sud de l'Ontario, ainsi que pour UPX, la liaison ferroviaire reliant l'aéroport Pearson au centre-ville de Toronto.

Près de 1 300 emplois directs seront ainsi maintenus dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, incluant les équipes d'exploitation, les conducteurs, les chefs de train, les agents du service à la clientèle et les personnels de maintenance.

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