Alstom prolonge de 15 ans son contrat avec Greater Anglia pour 800 millions de livres sterling

Alstom ALSO.PA a annoncé jeudi avoir signé une prolongation de 15 ans de son contrat de maintenance avec l’opérateur ferroviaire britannique Greater Anglia, pour un montant d’environ 800 millions de livres sterling (946,38 millions d'euros).
Le groupe français continuera à assurer la maintenance de la flotte de Greater Anglia, composée de 133 rames électriques Aventra de classe 720 à cinq voitures chacune.
(Rédigé par Elena Smirnova)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer