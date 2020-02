Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom proche de conclure un accord Bombardier sur le rail-source Reuters • 16/02/2020 à 21:49









(Actualisé avec changement de la source et précisions) 16 février (Reuters) - Alstom ALSO.PA est sur le point de conclure un accord pour acheter les activités ferroviaires de Bombardier BBDb.TO , une opération évaluée à quelque sept milliards de dollars sur la base de la valeur d'entreprise, a-t-on déclaré à Reuters desource proche du dossier. L'annonce pourrait être faite dès lundi, a ajouté cette source, qui précise que l'accord n'est pas encore signé. Le Wall Street Journal (WSJ), qui était le premier média à rapporter l'information, a précisé que le constructeur ferroviaire français comptait acheter la division majoritairement en cash, avec une partie également en actions. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détient 32,5% des actions des activités ferroviaires de Bombardier, a accepté de les vendre à Alstom en échange d'une part minoritaire dans le groupe issu de cette fusion, a fait savoir le WSJ. Bombardier n'a pas souhaité commenter et Alstom n'était pas joignable dans l'immédiat. Le constructeur d'avions et de trains canadien rencontre des difficultés pour limiter les coûts de l'activité ferroviaire, pénalisée par quelques contrats problématiques au sein de son carnet de commandes de près de 36 milliards de dollars. Un tel accord permettrait par ailleurs à Alstom de mieux résister à la concurrence du géant chinois CRRC Corp LTD 601766.SS , après la décision prise l'an dernier par la Commission européenne de bloquer, pour des raisons de concurrence, son rapprochement avec Siemens SIEGn.DE . (Rama Venkat, Allison Lampert, version française Caroline Pailliez, édité par Jean-Michel Bélot)

