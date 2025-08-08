 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alstom présente la locomotive Traxx pour la Roumanie
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 10:10

(Zonebourse.com) - Alstom annonce avoir dévoilé le 7 août 2025 à Bucarest Nord le design de la locomotive électrique Traxx Universal destinée à l'Autorité roumaine de réforme des chemins de fer (ARF) et lancé sa phase d'essais dynamiques à Faurei.

Ce contrat signé en 2024 porte sur 16 locomotives et 20 ans de maintenance, avec une option de prolongation. Capable d'atteindre 200 km/h et de tracter jusqu'à 16 voitures, la locomotive sera équipée du système embarqué ERTMS pour optimiser efficacité et sécurité.

Gabriel Stanciu, directeur général pour la Roumanie, la Bulgarie et la Moldavie, souligne que ces matériels 'donneront un coup de fouet aux capacités de mobilité durable' du pays.

Les livraisons débuteront au premier semestre 2026.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

