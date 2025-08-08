Alstom présente la locomotive Traxx pour la Roumanie
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 10:10
Ce contrat signé en 2024 porte sur 16 locomotives et 20 ans de maintenance, avec une option de prolongation. Capable d'atteindre 200 km/h et de tracter jusqu'à 16 voitures, la locomotive sera équipée du système embarqué ERTMS pour optimiser efficacité et sécurité.
Gabriel Stanciu, directeur général pour la Roumanie, la Bulgarie et la Moldavie, souligne que ces matériels 'donneront un coup de fouet aux capacités de mobilité durable' du pays.
Les livraisons débuteront au premier semestre 2026.
Valeurs associées
|21,1300 EUR
|Euronext Paris
|+0,81%
A lire aussi
-
Le ministère a invité "la partie française à dépêcher une délégation à Alger pour entamer les discussions à ce sujet", selon le communiqué du pouvoir algérien. En pleine crise diplomatique avec Paris, Alger a annoncé jeudi la fin de la gratuité des biens prêtés ... Lire la suite
-
Le directeur général d'Intel a déclaré que le groupe américain s'engageait à travailler avec l'administration américaine pour clarifier ses préoccupations, quelques heures après les déclarations du président américain Donald Trump jeudi demandant la démission immédiate ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes, hormis le Dax, progressent légèrement vendredi en début de séance à l'issue d'une semaine intense, soutenues par une solide saison pour les résultats d'entreprises et les anticipations d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue en timide hausse vendredi, partagée entre les incertitudes commerciales alors que certains secteurs espèrent encore des exemptions de droits de douanes américains, et les avancées possibles en Ukraine. Vers 09H45 à Paris, l'indice vedette ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer