JO 2026: Tess Ledeux, vice-championne olympique 2022 de big air, forfait pour les Jeux de Milan-Cortina

Tess Ledeux en action

La vice-championne olympique 2022 de ski acrobatique Tess Ledeux a annoncé jeudi son forfait pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina le mois prochain.

"Cette petite ‍fille là, sur la vidéo, ne pourra pas réaliser son rêve de participer à ses troisièmes Jeux olympiques", a-t-elle écrit dans un message publié sur son compte Instagram. "J'ai pris la décision, avec l'aide du corps ‌médical, de faire une croix sur ma saison. Probablement la décision la plus dure de ma vie."

La skieuse acrobatique de 24 ans, triple championne du monde, n'a toujours pas repris la compétition ​après une commotion cérébrale survenue lors d'une violente chute à Tignes (Savoie) en mars dernier.

"Ce choix ⁠est difficile, presque impossible à accepter. Cela me paraît injuste", a ajouté la lauréate de cinq globes de cristal. "Je ressens beaucoup de tristesse, de colère, de frustration."

"Aujourd'hui, la priorité ⁠reste ma santé, physique et mentale. ‍Prendre le temps nécessaire est essentiel pour me reconstruire et envisager la suite ⁠avec honnêteté et respect envers moi-même."

Tess Ledeux, 17 victoires en Coupe du monde, était l'une des grandes chances de médailles de la délégation française aux JO de Milan-Cortina. En 2022 à Pékin, elle avait ​décroché l'argent sur l'épreuve du big air à l'occasion de ses deuxièmes Jeux olympiques.

Elle avait également pris la septième place en slopestyle, épreuve sur laquelle la Savoyarde avait terminé 15e à Pyeongchang en 2018, pour ⁠sa première participation à 16 ans.

"Les délais sont un peu trop courts, les risques un ​peu trop importants. Et du coup, on a pris la décision, avec ​l'ensemble du corps médical, de ​faire l'impasse sur cette saison, afin de me préserver, de prendre soin de moi et d'aller au ​bout du processus de guérison sans trop prendre de ⁠risques", avait-elle expliqué un peu plus tôt en conférence de presse.

"C'est un peu une décision qui s'est imposée à moi. Ça fait presque dix mois que j'essaie de guérir et j'essaie d'être prête pour les JO. J'ai vraiment tout mis en place. (...) Il y a encore quelques symptômes qui persistent."

"Ce serait mentir de dire ‌que je l'ai complètement digérée aujourd'hui", a-t-elle reconnu. "C'est dur parce que j'y croyais fort. C'est ce qui me permettait de tenir et d'avancer, de continuer mes soins. Donc, même si cette décision, c'est moi qui l'ai prise, ça ne veut pas dire que je l'accepte à 100%. Et je pense qu'il faut encore que je fasse un petit peu le deuil de ces Jeux olympiques, de cette saison."

(Rédigé par ‌Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)