Zone euro: Le sentiment économique s'est dégradé en décembre

Des clients font leurs courses dans un supermarché près de Paris
Le sentiment économique en zone euro s'est dégradé plus que prévu en décembre, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne.
L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro a reculé à 96,7 le mois dernier, alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 97,0. En novembre, il s'était établi à 97,1 (chiffre révisé de 97,0).
Dans l'industrie, le climat est resté en zone de contraction (-9,0), après -9,3 en novembre, alors que le consensus tablait sur -9,1.
Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 5,6 en décembre contre 5,8 en novembre (révisé de 5,7) et un consensus à 5,9.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
