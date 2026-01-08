Zone euro: Le sentiment économique s'est dégradé en décembre

Des clients font leurs courses dans un supermarché près de Paris

Le sentiment économique en ‍zone euro s'est dégradé plus que prévu en décembre, selon ‌les données publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice ​mensuel du sentiment économique dans ⁠les pays partageant l'euro a reculé à 96,7 ⁠le ‍mois dernier, alors que ⁠les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de ​97,0. En novembre, il s'était établi à 97,1 (chiffre révisé de ⁠97,0).

Dans l'industrie, le ​climat est resté en zone ​de contraction (-9,0), ​après -9,3 en novembre, alors que ​le ⁠consensus tablait sur -9,1.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à ‌5,6 en décembre contre 5,8 en novembre (révisé de 5,7) et un consensus à 5,9.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par ‌Augustin Turpin)