 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: Le sentiment économique s'est dégradé en décembre
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 12:12

Des clients font leurs courses dans un supermarché près de Paris

Des clients font leurs courses dans un supermarché près de Paris

Le sentiment économique en ‍zone euro s'est dégradé plus que prévu en décembre, selon ‌les données publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice ​mensuel du sentiment économique dans ⁠les pays partageant l'euro a reculé à 96,7 ⁠le ‍mois dernier, alors que ⁠les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de ​97,0. En novembre, il s'était établi à 97,1 (chiffre révisé de ⁠97,0).

Dans l'industrie, le ​climat est resté en zone ​de contraction (-9,0), ​après -9,3 en novembre, alors que ​le ⁠consensus tablait sur -9,1.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à ‌5,6 en décembre contre 5,8 en novembre (révisé de 5,7) et un consensus à 5,9.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par ‌Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank