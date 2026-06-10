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Alstom place une émission d'obligations EUGB et hybrides de €700 mlns
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 08:07

Alstom SA ALSO.PA :

* PLACE AVEC SUCCÈS UNE PREMIÈRE ÉMISSION D'OBLIGATIONS VERTES EUROPÉENNES (EUGB) ET HYBRIDES DE 700 MILLIONS D'EUROS

* OBLIGATIONS PORTANT UN COUPON À TAUX FIXE DE 5,25% PAR AN PENDANT LES 5,25 PREMIÈRES ANNÉES AVEC UNE RÉINITIALISATION DU TAUX TOUS LES 5 ANS

* L'OBLIGATION DE 700 MILLIONS D'EUROS ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN OCTOBRE 2026 DEVRAIT ÊTRE REMBOURSÉE À MATURITÉ

Texte original nGNEb1WkYn Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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