Alstom: partenariat avec Outokumpu information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la conclusion d'un partenariat avec le sidérurgiste finlandais Outokumpu, pour la fourniture d'acier inoxydable dont l'empreinte carbone est jusqu'à 93% inférieure à la moyenne de l'industrie mondiale.



La première livraison d'acier inoxydable Circle Green d'Outokumpu est prévue pour 2026 et sera utilisée dans la dernière génération de métro Metropolis d'Alstom, plus précisément pour la couche extérieure des voitures.



Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la démarche d'éco-conception du groupe et de sa stratégie d'achats durables, qui vise à réduire de 30% les émissions de carbone provenant des biens et services achetés d'ici 2030.





Valeurs associées ALSTOM 18,9800 EUR Euronext Paris +0,69%