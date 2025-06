L’analyse d’Amundi sur l'attaque israélienne contre l'Iran

Amundi

Quelles implications en matière d'investissement ?

Après quatre jours d'attaques réciproques, Israël et l'Iran ont continué à ignorer les appels internationaux à la désescalade, tandis que le conflit entre les deux puissances régionales s'est intensifié. La situation évolue et le risque d'escalade reste élevé. Toutefois, nous anticipons que le principal théâtre du conflit demeure régional.

Cette attaque a provoqué une hausse des prix du pétrole vendredi dernier, entraînant une incertitude et des risques supplémentaires pour la croissance économique mondiale tout en exacerbant les pressions inflationnistes. La voie diplomatique restant ouverte et les infrastructures pétrolières étant moins susceptibles d'être la cible principale, nous anticipons toujours que le prix du baril de pétrole brut Brent atteindra 63 dollars d'ici la fin de 2025 et 68 dollars d'ici la fin de 2026, car les dommages réels causés à la capacité d'approvisionnement de l'Iran semblent minimes. Alors que nous ne nous attendons pas à un blocage du détroit d'Ormuz, cela reste un facteur critique à surveiller en raison de son impact potentiel sur les prix du pétrole et la stabilité de l'approvisionnement mondial.

Comme nous l'avons souligné ces dernières années, les risques géopolitiques se sont accrus à l'échelle mondiale, d'où la nécessité d'analyser les scénarios possibles. À court terme, nous pensons que cette escalade pourrait déclencher des prises de bénéfices après la forte performance récente des actifs risqués. Ces développements renforcent également la nécessité de maintenir une position bien diversifiée avec des couvertures et une exposition aux matières premières.

(...)

