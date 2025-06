Airbus: Vietjet a commandé 100 avions A321neo information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 12:46









(CercleFinance.com) - Vietjet, la plus grande compagnie aérienne privée du Viêt Nam, a signé avec Airbus un protocole d'accord portant sur une nouvelle commande de 100 avions A321neo. La compagnie a la possibilité d'en ajouter 50 autres à l'avenir. L'accord a été signé au cours du salon du Bourget.



Vietjet, qui exploite une flotte de plus de 100 appareils Airbus, continue d'étendre son réseau mondial et de moderniser sa flotte.



'Ensemble, l'A321neo et l'A330neo seront des partenaires parfaits pour permettre à Vietjet de continuer à déployer ses ailes, en adaptant efficacement sa capacité à la demande sur l'ensemble de son réseau. La compagnie bénéficiera également du haut niveau de communalité technique propre aux appareils Airbus de dernière génération' a déclaré Benoît de Saint-Exupéry.



À la fin du mois de mai 2025, plus de 7 000 A321neo avaient été commandés par plus de 90 clients dans le monde entier.



Comme tous les avions de série, l'A321neo peut fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant aviation durable (SAF), l'objectif étant d'atteindre une capacité de 100 % de SAF d'ici à 2030.





