information fournie par Reuters • 31/03/2026 à 18:26

Alstom modernise un tronçon du corridor ferroviaire européen en Roumanie

Alstom SA ALSO.PA :

* UN CONTRAT POUR MODERNISER LE TRONÇON CRAIOVA–FILIAȘI DE LA LIGNE FERROVIAIRE CRAIOVA–CARANSEBEȘ, EN ROUMANIE

* FOURNIRA LE SYSTÈME DE SIGNALISATION

Texte original [https://tinyurl.com/3j22ymk9] Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)