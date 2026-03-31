Alstom modernise un tronçon du corridor ferroviaire européen en Roumanie

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L'autorité britannique de la concurrence va ouvrir une enquête sur les logiciels professionnels de Microsoft , dans le cadre de nouvelles mesures visant à lutter contre la position dominante des géants du secteur, a-t-elle annoncé mardi. Cette enquête visera à ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•31.03.2026•19:26•
Le rachat par L'Oréal de la division beauté de Kering - une opération à 4 milliards d'euros -, a été finalisé après le feu vert des autorités de la concurrence, ont annoncé mardi les deux groupes français dans des communiqués distincts. L'accord, annoncé en octobre ...
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