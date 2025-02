Alstom: modernise la signalisation à South Kirkby information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la mise en place d'un nouvel équipement de signalisation moderne à South Kirkby, dans le West Yorkshire, en Angleterre.



L'ancien système manuel, installé sur la ligne principale de la côte Est il y a plus de 50 ans, était jugé obsolète et de plus en plus difficile à entretenir.



Il a été remplacé par un système intelligent qui exploite les signaux et les aiguillages de manière plus efficace, améliorant ainsi la ponctualité des trajets pour les passagers.



La sécurité des équipes de Network Rail est également renforcée, car le nouveau système surveille de plus près les trains qui occupent des zones spécifiques de la voie.



Le projet a introduit un système d'enclenchement informatisé, le Smartlock400 d' Alstom . L'enclenchement assure la sécurité des trains en empêchant les mouvements conflictuels aux carrefours et aux passages à niveau.





