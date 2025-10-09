Alstom: les prévisions d'UBS sur le 1er semestre
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 10:38
'Les commandes annoncées laissent entrevoir une hausse par rapport au consensus, mais il reste encore du travail à accomplir au second semestre en matière de marge et de flux de trésorerie disponible, qui restent essentiels' indique UBS dans son étude du jour.
'Nous obtenons un résultat supérieur de 8 % aux prévisions pour les commandes du deuxième trimestre, mais une marge légèrement inférieure au premier semestre en raison des taux de change et de la composition du portefeuille. La dynamique de trésorerie du premier et du deuxième semestre reste essentielle' indique le bureau d'analyse.
Alstom a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2025-26, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre 3 et 5%, une marge d'exploitation ajustée à environ 7% et une génération de cash-flow libre de 200 à 400 millions d'euros.
