Alstom-Les commandes reçues ont plus que doublé au T3, objectifs confirmés

(Actualisé avec détails et précisions)

Alstom ALSO.PA a fait état mardi de commandes reçues ayant plus que doublé au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs pour l'exercice en cours, tandis que le carnet de commandes a atteint 100,3 milliards d'euros au 31 décembre 2025.

Le fabricant d'équipements ferroviaires a déclaré avoir enregistré 9,58 milliards d'euros de commandes au troisième trimestre, contre 4,26 milliards d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a par ailleurs progressé de 5,9% en organique au trimestre clos le 31 décembre, à 4,79 milliards d'euros.

Après avoir relevé en novembre son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires à plus de 5%, Alstom a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2025/2026.

