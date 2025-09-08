 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 684,54
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom, Getlink, Sword... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris-
information fournie par AOF 08/09/2025 à 09:01

(AOF) - Atos

Eviden (la branche produits du groupe Atos, leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l'analyse vidéo augmentée par l'IA) annonce l'inauguration du module Booster de Jupiter, une partition conçue pour les simulations à grande échelle et l'entraînement de l'IA. L'événement s'est déroulé au Centre de supercalcul de Jülich (JSC), en Allemagne.

Alstom

Alstom, spécialiste de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat de 538 millions d'euros attribué par le Conseil régional du Grand Wellington pour la conception, la fabrication et la livraison de 18 unités multiples électriques à batterie (BEMU) de 5 voitures Adessia Stream B et 35 ans de maintenance FlexCare Perform pour cette flotte. Il s'agira des premiers trains périurbains BEMU à entrer en service en Nouvelle-Zélande. Ils permettront des opérations sans émissions sur les segments non-électrifiés du réseau ferroviaire de Wellington.

Getlink

Getlink a transporté 86 090 camions en août, soit une baisse de 5 % par rapport à août 2024. Cette diminution s'explique notamment par un effet calendaire défavorable (impact d'environ -3%). Depuis le 1er janvier, près de 780 000 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes. LeShuttle a transporté 334 846 véhicules de tourisme au mois d'août, en hausse de 5% par rapport à août 2024. Plus de 1 550 000 véhicules de tourisme ont ainsi été transportés depuis le 1er janvier.

Medincell

Medincell a annoncé que Christophe Douat, son directeur général et le Dr Grace Kim, directrice de la stratégie, participeront à deux conférences aux États-Unis, qui se tiendront toutes les deux du 8 au 10 septembre. Il y aura la 27ème conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment et la 23ème conférence annuelle de Morgan Stanley Global Healthcare.

Riber

Riber, spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce une nouvelle commande d'un système Rosie de la part d'un nouveau client américain spécialisé dans l'informatique quantique. Cette commande marque une étape importante dans le développement de la plateforme Rosie, dernière innovation de Riber.

Safran

Safran a affiché vendredi une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après des informations rapportées par le Financial Times, citant trois sources proches du dossier. L'équipementier aéronautique réfléchirait à céder une partie de ses activités dans l'aménagement intérieur d'avions (Safran Cabin). Cependant, l'activité de fabrication de sièges de cabines (Safran Seats), qui fait partie de cette division, ne serait pas concernée par cette potentielle vente. Selon le quotidien financier britannique, l'opération pourrait être valorisée à 1,5 milliard d'euros.

Sword

Sword annonce avoir récemment signé de nouveaux contrats d'une durée de 4 ans avec les acteurs publics en Suisse, pour un montant supérieur à 50 millions de francs suisses. "Ces engagements longue durée s'articulent autour de développement de projets à forte valeur ajoutée et de Tierce Maintenance Applicative (TMA). Cette dynamique se prolonge désormais en Suisse Alémanique, où Sword a remporté des projets auprès de l'état de Zurich, de l'ETH Zurich et de la Ville de Berne", détaille le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques.

Valeurs associées

ALSTOM
20,1200 EUR Euronext Paris +0,45%
ATOS
39,9000 EUR Euronext Paris -3,08%
GETLINK
15,7200 EUR Euronext Paris +0,26%
MEDINCELL
16,9700 EUR Euronext Paris +0,18%
RIBER
3,4150 EUR Euronext Paris +9,46%
SAFRAN
278,9000 EUR Euronext Paris +0,25%
SWORD GROUP
35,0000 EUR Euronext Paris +3,40%
