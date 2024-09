Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: franche cassure du support des 16,7E information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Après la formation d'un triple-top sous 18,8E (29 mai, 31 juillet, 28 août), Alstom valide une franche cassure du support des 16,7E et teste déjà la zone des 16,2E.

les prochains supports se situent à 15,95E puis 15,33E (plancher du 25 juin).





Valeurs associées ALSTOM 16,40 EUR Euronext Paris -4,12%