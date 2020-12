Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom finalise un accord pour investir 7 millions de dollars dans Cylus Reuters • 09/12/2020 à 08:49









9 décembre (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA : * INVESTIT DANS CYLUS, SPÉCIALISTE DE LA CYBERSÉCURITÉ FERROVIAIRE, ET SIGNE UN ACCORD DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE * A FINALISÉ UN ACCORD POUR INVESTIR 7 MILLIONS DE DOLLARS US DANS CYLUS, BASÉ EN ISRAËL, ACQUÉRANT AINSI UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS LA SOCIÉTÉ * L'INVESTISSEMENT DONNERA À ALSTOM UN SIÈGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CYLUS * LA TECHNOLOGIE SERA D'ABORD MISE EN ŒUVRE DANS LE SYSTÈME DE MÉTRO LÉGER DE TEL AVIV Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.58%