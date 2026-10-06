Alstom fait la synthèse de son premier semestre

Le groupe dédié au transport ferroviaire a publié son "aide-mémoire" destiné à faire le bilan de son premier semestre 2026-2027, avant les résultats programmés le 17 novembre prochain.

Alstom a fait état d'une dynamique commerciale solide sur la période et a confirmé ses objectifs financiers annuels.

Au terme du premier trimestre de son exercice 2026/27, le groupe a enregistré 2,6 milliards d'euros de commandes. La dynamique s'est intensifiée au cours du deuxième trimestre, marquée par la concrétisation de plusieurs contrats majeurs dont le montant individuel dépasse les 200 millions d'euros.

L'Amérique du Nord figure parmi les principaux contributeurs avec un contrat majeur au Canada estimé à 3 milliards d'euros, portant sur la fourniture de 313 voitures assortie d'un contrat de maintenance sur 15 ans. En Europe, Alstom s'est distingué au Royaume-Uni avec une commande de 1,2 milliard d'euros pour 29 trains électriques à batteries et leur maintenance, ainsi qu'en Suède via l'exercice d'une option d'environ 350 millions d'euros pour 35 trains régionaux à grande vitesse.

Sur le plan financier, Alstom affiche une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,8% au premier trimestre, s'inscrivant dans la trajectoire de l'objectif annuel d'environ 5% annoncé le 13 mai 2026. Pour le premier semestre, le groupe n'attend aucun effet de périmètre et anticipe un effet de change légèrement favorable.

Du côté de la rentabilité d'exploitation ajustée, historiquement passée de 5% sur l'exercice 2021/22, à 6,1% sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, la direction vise environ 6,5% sur l'ensemble de l'exercice 2026/27.