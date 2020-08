Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom évoque des "évolutions négatives" imprévues chez Bombardier Transport Reuters • 10/08/2020 à 08:42









PARIS, 10 août (Reuters) - Alstom ALSO.PA a déclaré lundi que les résultats trimestriels publiés la semaine dernière par Bombardier BBDb.TO avaient souligné des "évolutions négatives et non prévues" concernant Bombardier Transport, la division ferroviaire du groupe canadien qu'il prévoit de racheter. "Alstom tiendra compte des conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors des discussions à venir avec Bombardier", ajoute le français dans un communiqué. Il réaffirme cependant sa "forte conviction" dans l'intérêt stratégique de l'acquisition et se dit confiant dans sa capacité à "rétablir à moyen terme la rentabilité et les performances commerciales de Bombardier Transport". Bombardier a publié jeudi des résultats inférieurs aux attentes en raison notamment de l'augmentation des coûts de ses activités ferroviaires. (Marc Angrand)

