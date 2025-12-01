Alstom équipe le tunnel du métro de Melbourne de son système CBTC
Le groupe a également fourni la technologie du centre de contrôle 'Sunshine' ainsi que les portes palières des stations, une nouveauté pour Melbourne, améliorant la sécurité et la fluidité des flux passagers. Membre de la Rail Network Alliance, Alstom a mené plus de 4000 heures et 70 000 kilomètres d'essais avant la mise en service.
Pascal Dupond, directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande, souligne que 'le système installé est spécialement conçu pour le réseau ferroviaire de Melbourne, sur une infrastructure existante, ce qui est une première en Australie'.
Cette mise en service marque l'aboutissement d'un projet international lancé en 2017 et positionne Alstom comme le seul fournisseur à avoir déployé la technologie CBTC urbaine dans le pays.
