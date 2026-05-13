Alstom enregistre un résultat d'exploitation annuel stable

Alstom ALSO.PA a fait état mercredi d'un résultat d'exploitation ajusté annuel globalement stable sur un an, les difficultés d’exécution rencontrées par le fabricant du TGV sur certains contrats de matériel roulant ayant terni une performance commerciale qualifiée de "record" par le groupe.

Le résultat d’exploitation ajusté est ressorti à 1,17

milliard d’euros, après 1,18 milliard il y a un an, pour une marge d’exploitation ajustée de 6,1%, en baisse de 30 points de base sur un an.

"Si nos équipes répondent tous les jours aux attentes de l’ensemble de notre portefeuille, l’exécution de certains contrats majeurs de matériel roulant continue de peser à court terme sur les marges et la génération de trésorerie", a déclaré dans un communiqué le directeur général Martin Sion, qui a pris la tête du groupe début avril.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)