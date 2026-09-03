Alstom décroche un contrat géant de 3 milliards d'euros au Canada

Alstom a signé une entente avec VIA Rail Canada visant la conception, l'ingénierie, la fabrication et le soutien d'une nouvelle flotte destinée aux services longue distance, régionaux et éloignés (LDRR) du pays. L'entente comprend la livraison de 313 voitures de passagers Adessia, d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars canadiens, ainsi qu'un contrat de soutien technique et d'approvisionnement en pièces de rechange d'une durée de 15 ans, évalué à près de 700 MCAD. La valeur totale du contrat s'élève ainsi à 4,7 MdsCAD (environ 3 MdsEUR).

Cette nouvelle flotte remplacera les voitures de passagers actuellement utilisées sur les services longue distance de VIA Rail et desservira huit grands corridors ferroviaires reliant près de 400 collectivités partout au pays, notamment Montréal, Halifax, Gaspé, Jonquière, Senneterre, Toronto, Vancouver, Churchill, Prince Rupert, Jasper, Sudbury et White River.

Conçues, développées et fabriquées au Canada, les nouvelles voitures de passagers Adessia offriront davantage de possibilités de déplacement aux voyageurs des régions et des collectivités éloignées, y compris à de nombreuses communautés des Premières Nations. Elles ont été conçues pour répondre aux conditions climatiques extrêmes du Canada tout en préservant les caractéristiques emblématiques de l'expérience ferroviaire canadienne. Le remplacement de voitures en service depuis plus de 77 ans par une flotte moderne établira de nouvelles normes en matière de confort des voyageurs, d'accessibilité universelle, de connectivité numérique et de durabilité.

Soutenir l'écosystème industriel ferroviaire du Canada

Cet investissement historique du gouvernement fédéral canadien contribuera à accroître la capacité industrielle ferroviaire du Canada et à renforcer la résilience de son économie face aux perturbations commerciales actuelles et futures.

Le contrat devrait permettre de créer ou de maintenir jusqu'à 670 emplois directs chez Alstom au Canada, en plus de centaines d'emplois indirects et induits dans la chaîne d'approvisionnement et les communautés locales. Les activités de conception et d'ingénierie seront réalisées sur le site Alstom de Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec. La fabrication des caisses sera effectuée à La Pocatière, au Québec, tandis que l'assemblage final aura lieu à Thunder Bay, en Ontario.

Pour réaliser ce projet, Alstom entend s'appuyer sur son vaste réseau de fournisseurs canadiens, réaffirmant son engagement envers la fabrication locale, l'innovation et le développement économique du pays. L'entreprise estime que ce projet conçu, fabriqué et assemblé au Canada, générera plus de 1,6 MdCAD (soit près d'1 MdEUR) en retombées pour l'économie canadienne.

Avec 5 200 employés hautement qualifiés au pays, Alstom est actuellement le seul fabricant de matériel roulant au Canada. L'entreprise collabore chaque année avec plus de 900 fournisseurs canadiens et offre une gamme complète de matériel roulant, de solutions de signalisation ainsi que de services d'exploitation et de maintenance pour les grands projets ferroviaires du pays