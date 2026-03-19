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Alstom-Contrats de maintenance en Ecosse pour €380 mlns
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 07:47

Alstom ALSO.PA a déclaré jeudi avoir remporté des contrats d'une valeur de 330 millions de livres sterling (380 millions d'euros) pour la maintenance et la rénovation de trains pour ScotRail et Beacon en Ecosse.

Le contrat conclu avec ScotRail Trains Limited, d'une valeur d'environ 250 millions de livres, couvre l’exploitation, le support de maintenance et la modernisation de la flotte de classe 222 de l'entreprise ferroviaire, selon un communiqué du fabricant français de trains. Il court jusqu’en mars 2036 avec une option d’extension jusqu’en mars 2042, précise le communiqué.

L'autre contrat, conclu avec Beacon, propriétaire du matériel roulant, représente un montant de 80 millions de livres et comprend une rénovation intégrale de l'intérieur et de l'extérieur des trains, ajoute Alstom.

L'ensemble des commandes sera comptabilisé au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26 d'Alstom, selon le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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