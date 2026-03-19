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Alstom : contrats de maintenance en Ecosse pour 380 millions euros
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 08:03

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

Alstom ‌a déclaré jeudi avoir remporté des ​contrats d'une valeur de 330 millions de livres sterling (380 millions d'euros) pour ​la maintenance et la rénovation de trains ​pour ScotRail et ⁠Beacon en Ecosse.

Le contrat conclu avec ‌ScotRail Trains Limited, d'une valeur d'environ 250 millions de livres, ​couvre ‌l'exploitation, le support de maintenance ⁠et la modernisation de la flotte de classe 222 de l'entreprise ⁠ferroviaire, selon ‌un communiqué du fabricant français ⁠de trains. Il court jusqu'en ‌mars 2036 avec une ⁠option d'extension jusqu'en mars 2042, précise ⁠le communiqué.

L'autre ‌contrat, conclu avec Beacon, propriétaire du ​matériel roulant, ‌représente un montant de 80 millions de livres et ​comprend une rénovation intégrale de l'intérieur et de ⁠l'extérieur des trains, ajoute Alstom.

L'ensemble des commandes sera comptabilisé au quatrième trimestre de l'exercice 2025/26 d'Alstom, selon le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

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