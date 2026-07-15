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Alstom-Contrat pour un système de signalisation d'une gare au Brésil
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 18:16

Alstom ALSO.PA :

* SIGNE UN CONTRAT AU BRÉSIL POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE SIGNALISATION DE LA NOUVELLE GARE DE TRIAGE DE MAUÁ NORTE, À SÃO PAULO

* LE PROJET COMPREND L'INSTALLATION, LES ESSAIS, LA MISE EN SERVICE ET L'INTÉGRATION AVEC LES SYSTÈMES EXISTANTS DANS LES ZONES ADJACENTES

* PROJET SERA RÉALISÉ EN 18 MOIS

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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