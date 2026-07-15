Alstom-Contrat pour un système de signalisation d'une gare au Brésil

Alstom ALSO.PA :
* SIGNE UN CONTRAT AU BRÉSIL POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE SIGNALISATION DE LA NOUVELLE GARE DE TRIAGE DE MAUÁ NORTE, À SÃO PAULO
* LE PROJET COMPREND L'INSTALLATION, LES ESSAIS, LA MISE EN SERVICE ET L'INTÉGRATION AVEC LES SYSTÈMES EXISTANTS DANS LES ZONES ADJACENTES
* PROJET SERA RÉALISÉ EN 18 MOIS
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(Rédaction de Gdansk)
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