information fournie par Reuters • 25/03/2026 à 09:58

Alstom-Contrat de maintenance de 12 ans avec LKAB Malmtrafik

Alstom SA ALSO.PA :

* CONTRAT DE MAINTENANCE DE 12 ANS AVEC LKAB MALMTRAFIK EN SUÈDE POUR L'ENTRETIEN DE LOCOMOTIVES UTILISÉES POUR LE TRANSPORT DE MINERAI DE FER

* COUVRE UNE PÉRIODE DE 12 ANS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026

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(Rédaction de Gdansk)