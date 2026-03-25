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Alstom-Contrat de maintenance de 12 ans avec LKAB Malmtrafik
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 09:58

Alstom SA ALSO.PA :

* CONTRAT DE MAINTENANCE DE 12 ANS AVEC LKAB MALMTRAFIK EN SUÈDE POUR L'ENTRETIEN DE LOCOMOTIVES UTILISÉES POUR LE TRANSPORT DE MINERAI DE FER

* COUVRE UNE PÉRIODE DE 12 ANS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026

Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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