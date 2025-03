Alstom: contrat de maintenance avec l'opérateur suédois SJ information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un nouveau contrat avec l'opérateur suédois SJ pour la maintenance de trains de nuit.



Le contrat, d'une durée de deux ans, prévoit des travaux de maintenance dans les dépôts de Luleå et de Stockholm. Il s'agit d'un jalon important marquant l'engagement à long terme d'Alstom dans le nord de la Suède au moyen d'investissements et de recrutements de personnel de maintenance accrus.



Le contrat porte sur 75 voitures et 12 locomotives RC6 utilisées sur les lignes de trains de nuit Stockholm-Umeå-Luleå-Narvik.



Ce nouveau contrat s'inscrit dans la stratégie à long terme d'Alstom pour le nord de la Suède, où récemment l'entreprise a également signé un contrat de maintenance complète de dix ans pour la flotte de Norrtåg.







Valeurs associées ALSTOM 23,3500 EUR Euronext Paris +0,95%