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Alstom-Contrat de €295 mlns pour moderniser le métro de Lausanne
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 08:36

Alstom SA ALSO.PA :

* VA MODERNISER LE MÉTRO M2 DE LAUSANNE AVEC UN NOUVEAU SYSTÈME CBTC ET UNE MISE À NIVEAU DE LA FLOTTE À MI-VIE

* CONTRAT D'UNE VALEUR DE 295 MILLIONS D'EUROS

Texte original nGNE7npHr6 Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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ALSTOM
16,8650 EUR Euronext Paris 0,00%
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