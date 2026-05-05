Alstom-Contrat de €295 mlns pour moderniser le métro de Lausanne

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information fournie par Boursorama avec Media Services•05.05.2026•08:53•
L'annonce a été faite par le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Opération "transparence". En plein débat sur les profits générés par la flambée des cours de l'énergie, le gouvernement va communiquer "tous les dix jours" sur les surplus fiscaux générés par la ...
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(Actualisé avec Stmicroelectronics, Beneteau, Sanofi, Abivax, Derichebourg, Rheinmetall, Fraport, Fresenius Medical Care, Schaeffler, Geberit, Vodafone, Unicaja) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: ...
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Une organisation autrichienne de défense de la vie privée a annoncé mardi avoir porté plainte contre le réseau professionnel LinkedIn, pour la vente des données numériques de ses millions d'utilisateurs. L'ONG Noyb — acronyme de "None of Your Business" (Ce ne sont ...
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La France devrait conserver une croissance de son activité économique cette année en dépit des incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, a déclaré lundi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. La progression du produit ...
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