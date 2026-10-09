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Alstom continue de reculer, UBS vise plus bas
information fournie par AOF 09/10/2026 à 15:29

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(Zonebourse.com) - Le repli se poursuit pour Alstom qui se dirige vers une troisième séance consécutive de baisse et recule actuellement de 0,92%, à 15,64 euros, peu après 15h. Dans une étude, UBS a confirmé sa recommandation à neutre sur le titre, mais a abaissé sa cible de cours de 24 à 18 EUR.

La banque suisse a identifié une opportunité potentielle sur la valorisation d'Alstom, mais relève des inquiétudes concernant l'évolution de la marge et la génération de trésorerie à court terme.

Par conséquent, les analystes ont réduit d'environ 15% en moyenne leurs estimations d'Ebita ajusté pour les exercices 2027 à 2029. Cet abaissement doit refléter l'objectif de marge à court terme de 6,5% (qu'ils jugent non exempt de risques), qui a remplacé le précédent objectif de 8 à 10%.

Pour UBS, le catalyseur clé serait l'homologation du train à deux niveaux Coradia Max en Allemagne, dont la banque estime la valeur totale des contrats supérieure à 3 MdsEUR, et qui pourrait permettre un redressement des résultats, des flux de trésorerie et de la thèse d'investissement sur le titre.

En ce qui concerne le 2e trimestre de l'exercice 2026-2027, les analystes tablent sur des commandes de 8,8 MdsEUR grâce aux gros contrats annoncés et au niveau moyen habituel des commandes de base d'environ 2 MdsEUR. Le niveau des commandes estimé par UBS se situe 20% au-dessus d'un consensus, qui selon la banque suisse, n'intègre pas encore les grands contrats.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/10/2026 à 15:29:00.

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