Alstom: commande de 15 nouvelles rames par la MEL

(CercleFinance.com) - Alstom annonce qu'il fournira à la Métropole Européenne de Lille (MEL) quinze rames supplémentaires de métro automatique de nouvelle génération de 52 mètres de long, pour un montant d'environ 210 millions d'euros, s'ajoutant aux 27 rames déjà commandées.



Ces nouvelles rames circuleront sur la ligne 1 et seront équipées du système de signalisation et de pilotage automatique Urbalis Fluence, qui repose sur une communication directe de train à train et qui embarque l'intelligence du système à bord.



Développées sur la base des solutions de métro sur pneus d'Alstom, les rames 'bénéficieront d'un plus grand confort, d'une accessibilité renforcée et d'une meilleure information voyageurs'. Chacune pourra accueillir jusqu'à 545 passagers.





