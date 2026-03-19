Alstom, Chargeurs, Drone Volt...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom indique avoir remporté des contrats de maintenance et de rénovation de trains d'une valeur totale de 330 MGBP (soit 380 MEUR) pour ScotRail Trains et Beacon en Écosse.

Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo diffusera ses résultats annuels.

Aubay

Le spécialiste des services numériques annonce avoir dépassé l'ensemble de ses objectifs au titre de son exercice 2025.

Bastide

Bastide Le Confort Médical publie un résultat net part du groupe de 29,5 MEUR au titre de son 1er semestre 2025-2026, contre 0,6 MEUR un an auparavant, et un résultat opérationnel courant en croissance de 4,7% à 23,5 MEUR, soit une marge opérationnelle en repli de 0,3 point à 9,0%.

Beneteau

Le groupe nautique a fait état d'un exercice 2025 fortement dégradé, marqué par un recul de l'activité et une perte nette. Il affiche toutefois un carnet de commandes en hausse pour 2026 (+10% à fin février) et des perspectives de reprise pour le reste de l'année.

Compagnie Chargeurs Invest

Chargeurs dévoile un actif net réévalué (ANR) de 585 MEUR à fin 2025, soit un niveau par action stable sur 6 mois à 24,2 EUR par action, "témoignant de la capacité des actifs du groupe à préserver leur valeur dans un environnement économique volatil".

Drone Volt

Le groupe spécialisé dans les drones civils professionnels a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros, contre 32,7 millions d'euros en 2024.

Deezer

La plateforme de streaming a rendu compte de ses résultats annuels.

Jacquet Metals

Dans un environnement toujours dégradé, le distributeur de métaux parvient à améliorer sa rentabilité et sa génération de trésorerie, mais subit une baisse des volumes et des prix.

Samse

Le groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat livrera ses résultats annuels.

Société Générale

Société Générale indique avoir achevé son programme de rachat d'actions d'un montant de 1 462 MEUR, et avoir racheté dans ce cadre 20 964 286 actions qui seront ultérieurement annulées.

Thales

Thales annonce le succès du déploiement à grande échelle, avec la compagnie aérienne Amelia, de leur solution d'évitement des traînées de condensation, qui "a permis de réduire l'impact climatique des vols avec plus de 2 000 tonnes équivalent CO2 épargnées en un an".

Touax

Touax a publié des comptes annuels en repli, affectés par un contexte de tensions économiques et géopolitiques fortes. Le volume d'affaires du spécialiste de la location de wagons de fret, barges fluviales et conteneurs s'est affaissé de 5,4%, à 156,1 millions d'euros, tandis que l'Ebitda opérationnel a reculé de 11%, à 52,7 millions d'euros. De son côté, le bénéfice net a fondu de plus de moitié (-56%) à 1,7 million d'euros.

Vinci

La Compagnie nationale du Rhône a attribué au groupement d'entreprises, mené par Vinci Construction, la réalisation du doublement des portes aval des écluses de Bollène (Vaucluse) et de Châteauneuf-du-Rhône (Drôme). Les travaux, d'un montant de 68 millions d'euros (dont 45 millions d'euros en quote-part Vinci), débutent en mars 2026 pour une durée de cinq ans. Les travaux permettront de renforcer la sécurité et la disponibilité d'infrastructures permettant de favoriser le développement du transport fluvial, peu émissif en carbone, sur le Rhône. Le chantier mobilisera l'expertise combinée des équipes locales en génie civil, hydraulique, mécanique et électricité.

Wallix

Le spécialiste des solutions de cybersécurité annoncera ses résultats annuels.